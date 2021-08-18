Под Красноярском на трассе произошло смертельное ДТП с грузовиком

Фото: МВД по Красноярскому краю

Смертельная авария произошла на 2-м километре «Глубокого обхода» в Емельяновском районе. По информации ГИБДД Красноярска, 22-летний водитель ВАЗа ехал со стороны Березовки в сторону Емельянова. По пути он решил развернуться в обратном направлении и столкнулся с бензовозом «DAF».

В результате аварии погиб водитель отечественной легковушки, пострадали пассажиры, находившиеся в ВАЗе. Их доставили в больницу.

- Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент выясняют все обстоятельства происшествия, движение на данном участке осуществляется реверсивно по одной полосе, - добавили в ГИБДД.