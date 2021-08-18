В Красноярске на заброшенном заводе от удара током погиб пятиклассник Фото: Иван Макеев

Трагедия произошла 5 августа на территории бывшего предприятии «Судоверфь» на Складской. Об этом сообщает «Проспект Мира». Там ребенка ударило током в трансформаторной будке, мальчик погиб на месте. Известно, что он учился в 5-м классе 45-й школы в Пашенном.

Оказалось, что территория заброшенного предприятия полностью огорожена не была. Туда можно было беспрепятственно проникнуть со стороны Енисея и еще в нескольких места.

Сейчас делом занимаются следователи, а управление образования разослало педагогам письма, в которых рекомендуется провести со школьниками профилактическую беседу.