В Красноярске временно перекроют выезд на улицу Карла Маркса

Фото: администрация Красноярска

В пресс-службе мэрии Красноярска сообщают, что с 10:00 часов 18 августа до 29 августа улица Парижской коммуны станет односторонней, а выезд на Карла Маркса будет перекрыт.

- 18 августа в 10.00 в Красноярске будут введены временные изменения в организации движения на ул. Белинского, ул. Карла Маркса и ул. Парижской Коммуны, - передают в городской администрации.

Изменения связаны со строительством пешеходного моста у БКЗ. Так, для обеспечения безопасности будут перекрыты все съезды и выезды на Маркса с нижних ярусов развязок, проездов в районе Белинского и вантового моста.

- Для водителей будет выставлена временная дорожно-знаковая информация и технические средства ограничения, - добавили в мэрии.

В частности перекрыты будут следующие участки:

- по Маркса – от съезда на Белинского до здания на Карла Маркса, 6;

- на съезде от Карла Маркса к парковке филармонии в районе пл. Мира, 2Б (ограничения будут действовать до 24:00 29 августа).

Кроме того, для проведения определенных работ проезд по Карла Маркса полностью перекроют дважды:

- Участок улицы Карла Маркса – от съезда на Дубровинского, 19 до съезда на набережную Енисея с Карла Маркса, 1 по пр. Мира будет закрыт для движения автомобилей с 22:00 до 06:00 в ночь с 21 по 22 августа и в ночь с 28 на 29 августа, - передают в администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске временно изменится схема движения маршрута №99

В Красноярске временно изменится схема маршрутного автобуса №99. Как сообщают в мэрии, это связано со строительством пешеходного моста через улицу Карла Маркса. (подробнее)