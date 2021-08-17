Погода в Красноярске на 18 августа 2021: ожидаются солнце и около +23 градуса Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду 18 августа в Красноярске погода сильно не изменится. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 18 августа 2021.

Так, в гидрометцентре передают, что во вторник днем температура воздуха составит около +23 градусов. При этом будет облачно, временами солнечно, но без дождей. Сильного ветра синоптики не обещают, почти штиль.

Ночью похолодает до +12 градусов. Без осадков и сильного ветра. Атмосферное давление в течение дня – 735 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в среду погода в Красноярске 18 августа 2021, будет солнечно, а температура воздуха составит около +23 градусов. Будет сухо, без осадков. Порывы ветра составят около 2-3 метров в секунду. Ночью похолодает до +12 градусов. Атмосферное давление в течение дня 744 мм рт.ст.