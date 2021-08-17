В Назаровском районе утонул 13-летний подросток

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назаровском районе Красноярского края утонул 13-летний подросток. Мальчишка не смог выплыть после того, как прыгнул в воду с мостика. Как сообщают в Следственном комитете, по факту гибели проводится проверка.

Известно, что трагедия произошла днем 16 августа. Трое парней отправились на речку Чулым, чтобы искупаться. Подростки решили развлечься и начали прыгать с мостика. Все было хорошо до тех пор, пока один из них не начал тонуть. Спасти мальчишку не успели, его знакомые вызвали спасателей, но безуспешно. Прибывшие на помощь специалисты извлекли тело ребенка из воды, но он уже не подавал признаков жизни.

Следователи сейчас проводят проверку, чтобы доподлинно установить все обстоятельства трагедии.