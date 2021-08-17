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Здоровье17 августа 2021 12:29

В Красноярском крае от коронавируса погибли 24 человека за сутки

Оперштаб опубликовал статистику за 17 августа 2021 года
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 452 человек. За все время в регионе зафиксировано 98 854 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 480 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 84 999 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 24 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 849 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 38 964 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 166 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 571. Проведено тестов на коронавирус всего 3 401 647, из них за последние сутки 2 223, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.