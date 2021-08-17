Семьи горняков из Красноярского края стали призерами корпоративного конкурса СУЭК

Памятная юбилейная медаль из дерева. Фото предоставлено компанией

Сибирская угольная энергетическая компания подвела итоги корпоративного творческого конкурса «СУЭК – моя большая семья». Несколько семей горняков из Красноярского края в день празднования профессионального праздника получат награды – два ноутбука, три видеокамеры и четыре фотоаппарата. Отметим, что Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко проводит корпоративные конкурсы накануне Дня шахтера с 2008 года.

На протяжении многих лет красноярцы сохраняют лидерство по количеству победителей и призеров. В текущем году у жителей шахтерских городов и краевого центра – два конкурсных «серебра» за рисунки, поделки и стихотворения, три «бронзы» и четыре поощрительных приза.

СУЭК 20 лет! Фото предоставлено компанией

Всего на конкурс из регионов России, где работают предприятия СУЭК, было прислано около ста творческих заявок. Основными темами работ по традиции стали техника, промышленные пейзажи, узнаваемые места городов, в благоустройстве которых активно участвует компания, главными героями – люди труда, объединяющими идеями – семья, в том числе трудовая, взаимная поддержка, социальная ответственность.

Так, например, семья Кутергиных из Назарово представила на суд жюри конкурса поделку уникального роторного вскрышного комплекса SRs(K)-4000, единственная в мире такая машина задействована на Назаровском разрезе. Семья ветерана Бородинского разреза Виктора Боданогова в год 20-летия СУЭК изготовила из дерева памятную юбилейную медаль.

Роторный вскрышной комплекс. Фото предоставлено компанией

- Очень хорошо, что в компании есть такие конкурсы, где люди, твои коллеги, знакомые открываются с новой стороны, - считает Виктор Леонидович. - Да и подарки СУЭК всегда радуют: дважды наша семья становились серебряным призером, а в 2019-м мы заняли первое место и получили путевки на Черное море. Так держать, СУЭК! С юбилеем!

Чествование победителей и призеров конкурса «СУЭК – моя большая семья» состоится в рамках празднования Дня шахтера. Добавим, что в год своего 20-летия СУЭК организовала масштабную конкурсную программу для всех возрастов – сотрудники, их дети, ветераны участвовали в конкурсах шахтерской песни, творческих работ, исторических воспоминаний, рисунков и стихотворений для «Шахтерской азбуки», которая будет вручаться первоклассникам 1 сентября, и многих других. Итоги уже подведены, награждение победителей также состоится накануне Дня шахтера.