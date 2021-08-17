Под Красноярском в аварии пострадали 6 человек из-за не пристегнутых ремней безопасности

Фото: ГИБДД

Под Красноярском на встречной полосе произошло серьезное ДТП. Две «Тойоты» столкнулись, в результате чего пострадали сразу шестеро человек. Как сообщают в ГИБДД, травмы пассажиры и водители получили из-за не пристегнутых ремней безопасности.

Фото: ГИБДД

Авария случилась на трассе Р-257. Водитель «Тойоты Камри» выехал на встречку, где в этот момент двигался автомобиль «Тойота Корона». В результате происшествия травмированы 4 пассажира и водитель «Тойоты Короны», а также пассажир «Тойоты Камри», находившийся на переднем сиденье. В обоих машинах вострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности, а в одном автомобиле даже стояли специальные заглушки.

В ГИБДД уточняют, что из-за неправильного или запрещенного выезда на встречную полосу произошло 18 ДТП, в результате которых 2 человека погибли, 29 получили травмы. Также госавтоинспекторы рекомендуют не пренебрегать ремнями - они предотвращают перемещение человека по инерции, и, соответственно, возможные его столкновения с деталями транспортного средства или другими пассажирами, а также гарантируют, что пассажир или водитель будут находиться в позе, обеспечивающей безопасное раскрытие подушек безопасности.