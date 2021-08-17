Ударом молнии во время грозы убило маму и сына в Туве

Грозы в Туве не не прекращаются довольно длительное время фото: Афанасий Самойлов

В Туве продолжаются сильнейшие грозы – последняя закончилась страшной трагедией. Ударом молнии убило сразу двоих взрослых: 54-летнюю женщину и её 20-летнего сына. Семья отдыхала за городом, в палатке, у целебного источника, когда на улице начался ливень, а затем стал грохотать гром и сверкать молния.

В Администрации Сут-хольского кожуна рассказали, что у погибших была большая семья - Лира Ангыр-ооловна Монгуш воспитывала четверых детей – своих примерных сыновей. Женщина более 30 лет проработала школьным фельдшером высшей категории. Была ответственным работником, примерной, скромной матерью. Её погибший сын Чаян Монгуш, один из старших, был талантливым спортсменом.

Сейчас трое детей, младший из которых несовершеннолетний, остались на попечении своего безработного отца-инвалида. Неравнодушные граждане и местные власти помогают семье справится с горем и организовать похороны.

В Следственном комитете уже организовали проверку по факту трагедии. Известно, что после того, как обнаружили тела погибших, была вызвана скорая помощь, но семья уже была мертва.

- В настоящее время с целью установления причины смерти пострадавших назначены судебно-медицинские исследования, продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего события, - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» старший помощник руководителя следственного управления Алла Нурсат.