На Богучанской ГЭС запустили благотворительную волонтерскую акцию «Чемодан добра»

Подготовка к школе Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодежный совет и Профсоюзный комитет АО «Богучанская ГЭС» организовали сбор в рамках благотворительной волонтерской акции. Главная задача акции - помочь малообеспеченным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к школе. Сбор необходимых школьных принадлежностей начался 17 августа и завершится 30 сентября.

На пункты сбора энергетики приносят канцелярские принадлежности - тетради, пеналы, альбомы для рисования, карандаши и другие необходимые для учебы предметы. Пункты сбора находятся в административно-бытовом и служебно-производственном корпусах БоГЭС. Акция проводится ежегодно, работники готовятся к ней заранее. Собранные школьные принадлежности передадут в «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кежемского района для вручения семьям, нуждающимся в поддержке. По информации Центра, в районе насчитывается 19 многодетных семей, 12 семей с детьми инвалидами, всего в поддержке нуждаются более 90 детей.

Отметим, что акция – часть программы благотворительной деятельности Богучанской ГЭС, которая формируется на основе обращений граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. Ежегодно энергетики оказывают адресную помощь детским садам и школам города, муниципальным учреждениям и общественным объединениям. Так, в 2021 году Центр дополнительного образования детей города Кодинска получил от Богучанской ГЭС оборудование для компьютерного класса и средства на приобретение новой мебели, хоккейный клуб «Энергия» – средства на покупку спортивной экипировки. Благотворительная акция «Чемодан добра» проводится работниками компаний, входящих в группу РусГидро, начиная с 2018 года. Акции по оказанию помощи в подготовке детей в школу проводятся в РусГидро уже много лет.