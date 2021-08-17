В Красноярске вновь подорожал бензин

В Красноярске в четвертый раз за год подорожал бензин Фото: Мария ЛЕНЦ

Спустя месяц, на красноярских заправках вновь сменились ценники на топливо. В среднем на популярные марки АИ-92 и АИ-95 цена выросла на 30 копеек.

Первые изменения на заправках автомобилисты заметили в выходные. Тогда ценники поменялись на станциях «Газпромнефти». А накануне цены повысили и остальные участники топливного рынка. Так сейчас на «КНП» приобрести литр самой ходовой марки топлива АИ-92 можно за 46,90; АИ -95 на 2 рубля дороже.

Добавим, это уже четвертое серьезное повышение стоимости топлива с начала года. Так наиболее ощутимый скачок был зафиксирован в июне на АЗС «25 часов». Литр АИ-92 там подорожал почти на рубль — с 45,25 до 46,6 рубля. Второй популярный вид топлива, АИ-95, также поднялся в цене — с 47,95 до 49,7 рубля за литр.