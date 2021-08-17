Yota вернет деньги за остатки минут, потому что #лучшеденьгами

Yota вернет разницу между выбранными и потраченными минутами деньгами на счет мобильного телефона. Кешбэк получат новые клиенты мобильного оператора, подключающие безлимитный пакет интернет с 16 августа по 10 октября.
«В Yota мы стараемся делать удобные и понятные для пользователей продукты, поэтому вместо того, чтобы давать кешбэк непонятными бонусами, мы решили, что #лучшеденьгами. А чтобы получать его каждый месяц, клиентам достаточно просто вовремя оплачивать свою связь», – комментирует директор по продукту и маркетингу Yota Наталья Смагина.
В поддержку продукта запущена рекламная кампания #лучшеденьгами, в которой Yota покажет, что кешбэк действительно лучше, чем поездка на пони или подписка на ненужный фильм.
«Получать кешбэк деньгами точно лучше, чем вечно копить ненужные минуты», – добавляет руководитель направления Бренд и коммуникации Yota Елена Толбузова.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 16 августа по 10 октября 2021 года.
Состав творческой группы:
Yota
Наталья Смагина – директор по продукту и маркетингу
Елена Толбузова – руководитель направления Бренд и коммуникации Наталия Блинова – медиа-менеджер
Екатерина Жаркова – менеджер по маркетинговым коммуникациям Любовь Кочеганова – менеджер по интернет-маркетингу
Анастасия Мамонтова – менеджер маркетинговых исследований
Наталья Чеботарева – менеджер по продукту
Friends Moscow
Виктория Казакова - старший стратег
Андрей Попов - руководитель креативной группы
Анастасия Алексеева - аккаунт директор
Мария Сырокваш — старший аккаунт менеджер
Мария Половинкина - старший арт-директор
Никита Бочаров – старший копирайтер
Надежда Морозова - продюсер
Екатерина Блинова - постпродакшен продюсер
Ирина Лаврова - руководитель отдела производства
Ксения Тычинская - руководитель отдела по работе с клиентами
Денис Елисеев - креативный директор