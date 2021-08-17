Yota вернет деньги за остатки минут, потому что #лучшеденьгами

Yota вернет разницу между выбранными и потраченными минутами деньгами на счет мобильного телефона. Кешбэк получат новые клиенты мобильного оператора, подключающие безлимитный пакет интернет с 16 августа по 10 октября.

«В Yota мы стараемся делать удобные и понятные для пользователей продукты, поэтому вместо того, чтобы давать кешбэк непонятными бонусами, мы решили, что #лучшеденьгами. А чтобы получать его каждый месяц, клиентам достаточно просто вовремя оплачивать свою связь», – комментирует директор по продукту и маркетингу Yota Наталья Смагина.

В поддержку продукта запущена рекламная кампания #лучшеденьгами, в которой Yota покажет, что кешбэк действительно лучше, чем поездка на пони или подписка на ненужный фильм.

«Получать кешбэк деньгами точно лучше, чем вечно копить ненужные минуты», – добавляет руководитель направления Бренд и коммуникации Yota Елена Толбузова.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 16 августа по 10 октября 2021 года.

Состав творческой группы:

Yota

Наталья Смагина – директор по продукту и маркетингу

Елена Толбузова – руководитель направления Бренд и коммуникации Наталия Блинова – медиа-менеджер

Екатерина Жаркова – менеджер по маркетинговым коммуникациям Любовь Кочеганова – менеджер по интернет-маркетингу

Анастасия Мамонтова – менеджер маркетинговых исследований

Наталья Чеботарева – менеджер по продукту

Friends Moscow

Виктория Казакова - старший стратег

Андрей Попов - руководитель креативной группы

Анастасия Алексеева - аккаунт директор

Мария Сырокваш — старший аккаунт менеджер

Мария Половинкина - старший арт-директор

Никита Бочаров – старший копирайтер

Надежда Морозова - продюсер

Екатерина Блинова - постпродакшен продюсер

Ирина Лаврова - руководитель отдела производства

Ксения Тычинская - руководитель отдела по работе с клиентами

Денис Елисеев - креативный директор