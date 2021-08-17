Красноярск прощается с экс-мэром Петром Пимашковым Фото: Мария ЛЕНЦ

Второй мэр Красноярска Петр Иванович Пимашков умер во время отдыха в Сочи. Ранее мы вспоминали его достижения на посту мэра, а также побывали на могиле его жены – Людмилы, рядом с которой Петр Пимашков завещал похоронить его.

17 августа в 11 часов в БКЗ началось прощание с бывшим мэром Красноярска. Помимо ближайших друзей и родственников политика проститься с легендарным градоначальником пришли и простые красноярцы, благодарные Петру Ивановичу за развитие города.

Церемония прощания завершится в 13:00 часов. Затем будет организована траурная колонна, принять участие в которой смогут все желающие. После этого тело Петра Пимашкова отвезут для захоронения на Аллею славы красноярского кладбища Бадалык.

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