В Красноярский край завезли новую партию вакцины «Спутник-Лайт»

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В Красноярский край вновь завезли очередную партию вакцины от коронавируса. В этот раз в регион доставили 10 500 доз препарата «Спутник-Лайт» и 37 000 «Спутник V». Как сообщает оперштаб края, уже 17 августа препараты начнут развозить по больницам и поликлиникам края.

Всего с начала вакцинации в регион пришло свыше 860 тысяч доз вакцины от коронавируса. Это препараты «Спутник V», «Спутник-Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Напомним, что вакцинируемые не должны болеть ОРВИ за две недели. А с момента последней прививки, например от ГРИППА, должно пройти не менее 30 дней. Также сделать прививку не могут беременные и дети. Помимо этого пожилые люди старше 60-ти лет также не могут пройти вакцинацию.

Записаться на вакцинацию можно через сайт «Госуслуг», или на портале web-registratura.ru если есть личный кабинет. В Минздраве говорят, эти функции на порталах работают в тестовом режиме, но уже пробовать записаться можно. Главное, чтобы в личном кабинете были верно внесены все данные.

Посмотреть, где привиться от ковида и ознакомиться с режимом работы пунктов вакцинации можно здесь.