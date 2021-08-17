Семья на связи: МегаФон запускает тариф с безлимитными звонками и трафиком

Оставайтесь с семьей на связи в любой ситуации. Фото предоставлено компанией

Компания МегаФон запускает тариф для экономии семейного бюджета – «Первый Семейный». Пользователи тарифа получают безлимитную голосовую связь с членами семьи даже при отрицательном балансе и неограниченный трафик для общения друг с другом в популярных мессенджерах.

Сейчас практически невозможно встретить человека без мобильного телефона. Осваивать гаджеты современные люди начинают с самого раннего возраста. По данным МегаФона, 80% российских детей в возрасте до 8 лет имеют собственный смартфон или телефон. 8 из 10 родителей признаются, что основными причинами для таких подарков является желание всегда быть на связи с ребенком и приобщить его к современным технологиям. Опираясь на эти данные, МегаФон разработал «Первый Семейный» тариф.

- При разработке тарифа мы ориентировались на запросы и пожелания родителей. Мы понимаем их, поэтому запустили тариф, который может с первого дня пользования дать бесплатную возможность оставаться с ребенком на связи в любой ситуации. Внутри семейной группы абоненты смогут общаться со своими близкими даже в минусе, – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Абонентам «Первого Семейного» доступны:

- безлимитные звонки при любом балансе,

- безлимитные мессенджеры при любом балансе,

- 1 ГБ интернета к тарифу каждый месяц.

А также возможность дополнительно докупить пакеты минут, интернета и sms.

Безлимитное общение c близкими становится доступным для абонентов после вступления в семейную группу, которую можно создать в мобильном приложении в разделе «Моя семья». Группа позволяет бесплатно объединять до 11 человек – 1 организатор и 10 участников. Организатор группы может контролировать и пополнять баланс участников, докупать необходимые опции или тарифы, а также узнавать, когда баланс каждого члена семьи приближается к нулю.

Подключить «Первый Семейный» тариф можно в салонах МегаФона, на сайте или в мобильном приложении.