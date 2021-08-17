В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в краже более 170 000 рублей у 81-летнего пенсионера

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские по горячим следам смогли задержать мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионера. Как сообщают в МВД, злоумышленник проник в квартиру под предлогом установки пожарных датчиков.

Мужчина постучал в дверь пенсионеру и предложил установить пожарные датчики, которые должны помочь в случае ЧП. 81-летний красноярец согласился, и пустил незнакомца в квартиру. Пока неизвестный проводил настройку оборудования, то приметил, куда пенсионер убирает деньги, незаметно их украл и, закончив установку, ушел.

Через время пожилой мужчина увидел, что у него не хватает более 170 000 рублей и обратился с заявлением в полицию. Установщика оборудования довольно быстро нашли. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель краевого центра. Оперативникам удалось изъять часть похищенных денег и вернуть их потерпевшему.

Сейчас заведено уголовное дело «Грабеж». Санкция статьи предполагает до 7 лет лишения свободы.