В Красноярском крае выпустили 100 000 мальков осетра в воды Енисея

Фото: пресс-служба минэкологии

Более 100 000 мальков осетра выпустили в воды красноярского Енисея. Таким образом специалисты минэкологии пытаются постепенно восстановить популяцию ценной породы рыб. В правительстве напоминают, что сибирский осетр занесен в красную книгу России еще в 2020 году.

Традиционно молодь выпустили в особо охраняемой природной территории «Прутовское мелководье» в Енисейском районе. Там вылов рыбы и любая хозяйственная деятельность строго запрещены. Перед выпуском мальков ученые тщательно исследуют водоем. Они учитывают биологические, экологические и кормовые характеристики водного объекта.

- За годы реализации программы в естественную среду обитания специалисты выпустили более 3,2 млн мальков. Это масштабная и значимая работа. В условиях антропогенной нагрузки на водные биоресурсы искусственное воспроизводство осетровых является эффективным и основным источником пополнения популяции ценной рыбы, – рассказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Восстановление популяции начали проводить еще в 2008 году. Вес малька чуть больше грамма, длина – 3-4 см. При таких параметрах особь считается жизнеспособной и готовой к транспортировке до водоема.