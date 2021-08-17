За выходные сотрудники ДПС задержали около 40 нетрезвых водителей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на минувших выходных проходил рейд сотрудников ГИБДД. Дорожные полицейские выявляли нетрезвых водителей. Как сообщают в МД, всего за два дня были задержаны около 40 водителей.

Так, в Октябрьском районе за 1,5 часа рейда сотрудники ГИБДД остановили сразу троих пьяных автолюбителей. Один из них оказался 19-летним водителем с компанией своих друзей. Парень думал, что раз он употреблял алкоголь еще днем, то там все «выветрилось», да и протрезветь он успел. Но, увы, показания прибора утверждают об обратном.

Теперь ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Всем задержанным, а это 37 водителей в нетрезвом состоянии, грозит наказание за нарушение правил дорожного движения.