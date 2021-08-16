Красноярским Бременским музыкантам нашли новое место, не хуже прежнего Фото: Мария ЛЕНЦ

Памятник Бременским музыкантам почти два десятка лет украшал сквер между ДК 1 Мая и Красрабом. Горожане привыкли к нему, как к неотъемлемой части этого места. И когда стало известно, что мэрия решила скульптуру демонтировать потому, что та не сочетается с новой концепцией общественного пространства, многие возмутились. Напомним, что по проекту в сквере появится стела в честь трудовой славы города. Ради нее пришлось даже отказаться от площадки для катания на скейтбордах, они тоже диссонируют со стелой.

Главный посыл горожан: только бы не увезли скульптуру на склад с концами. В соцсетях стали предлагать новое место для бронзовой компании. Например, возле здания цирка, когда он откроется после реконструкции. Или возле Театра юного зрителя. Или возле Театра музыкальной комедии. К слову, идею с музкомедией поддерживает и архитектор Алексей Касаткин, который вместе со скульптором Александром Ткачуком подарили Красноярску Бременских музыкантов. Возможно, такой вариант будет принят.