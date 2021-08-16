За неделю в Красноярске составили 117 протоколов на антимасочников Фото: ИВАНОВА Диана

Рейды по проверке соблюдения масочного режима проводятся каждый день. Представители городской администрации вместе с сотрудниками полиции или Росгвардии инспектируют общественные места, остановки общественного транспорта и сам транспорт, торговые объекты, заведения общепита.

Как рассказали в пресс-службе администрации города с 9 по 15 августа в ходе рейдов было проинспектировано 663 объекта, из них 531 объект торговли, 39 предприятий общественного питания и 93 остановочных пункта. На 196 объектах выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 700 бесед с горожанами, составили 117 протоколов.

Напомним о штрафах, которые предусмотрены для нарушителей:для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.

И статистика по коронавирусу, для понимания серьезности ситуации: по данным на 16 августа за минувшие сутки в крае зафиксировано 455 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии 98 402). Выздоровели 510, всего 84 519 человек. Погибли 26, всего 4 825.