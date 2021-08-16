Под Красноярском 6-летней девочке в песочнице едва не отрубило палец Фото: Мария ЛЕНЦ

В Березовке на детской площадке пострадала 6-летняя девочка. Она играла получила серьезную травму – едва не лишилась пальца ноги. Мать девочки написала заявление в полицию и обратилась в управляющую компанию, которая отвечает за состояние конструкции, с претензиями. Что из этого получилось, мать Светлана рассказала «ТВК Красноярск».

Девочка была в гостях у бабушки. Вместе с 8-летним братом и под присмотром 26-летней двоюродной сестры она играла на детской площадке, там была песочница с деревянной крышкой. Когда попыталась закрыть ее, не удержала, конструкция упала ей прямо на ногу. В медпункте ей оказали помощь – наложили швы и повязку, а врач подтвердил перелом пальца.

Реакция управляющей компании была такой: там заявили, что у них все в порядке, никто раньше на песочницу не жаловался, детская площадка сертифицирована. А если что-то произошло, то виноват во всем якобы ребенок. Или родственница, которая за ней не уследила.