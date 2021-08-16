Сбежавшая с двумя детьми жительница Хакасии просила подаяние в московском метро Фото: Мария ЛЕНЦ

Неделю назад появилась информация о 27-летней жительнице Ширинского района Хакасии, которая пропала вместе с двумя своими детьми, 6-летней дочерью и 4-летним сыном. Семья считалась неблагополучной, об этом было известно органам опеки и попечительства. Однако вместо того, чтобы принять меры и поместить детей в социальное учреждение, где они были бы сыты и в безопасности, представители управления образования района пустили все на самотек. В итоге женщина сбежала с детьми, ее объявили в федеральный розыск, а региональный следком завел уголовное дело на органы опеки.

И вот стало известно, что женщину нашли – она бродяжничала в метро, девочка и мальчик были вместе с ней, занимались попрошайничеством. Детей поместили в одну из столичных детских больниц, их осмотрели врачи. К счастью, их здоровью ничто не угрожает. Решается вопрос о том, как привезти их в Хакасию и уже здесь оформить в социальное учреждение. О том, что будет с женщиной, не сообщается. Возможно, ее предоставят самой себе, ведь такой образ жизни – ее выбор.