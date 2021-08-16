Погода в Красноярске на 17 августа 2021: облачность, небольшой дождь и около +22 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник 17 августа в Красноярске погода сильно не изменится. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 17 августа 2021.

Так, в гидрометцентре передают, что во вторник днем температура воздуха составит около +22 градусов. При этом будет облачно, временами солнечно, возможен небольшой дождь – до 0,8 мм осадков. Сильного ветра синоптики не обещают, до 2-3 метров в секунду.

Ночью похолодает до +12 градусов. Возможны осадки, но без сильного ветра. Атмосферное давление в течение дня – 737 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, во вторник погода в Красноярске 17 августа 2021, будет облачной с прояснениями, а температура воздуха составит около +2 градусов. Будет дождливо, но без гроз. Порывы ветра составят около 2-3 метров в секунду, возможны усиления до 8 метров в секунду. Ночью похолодает до +15 градусов. Атмосферное давление в течение дня 745 мм рт.ст.