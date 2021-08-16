В Красноярске отремонтировали 10 аварийных подпорных стен. Фото: пресс-служба УДИБа города

В Красноярске под руководством и по заказу управления дорог, инфраструктуры и благоустройства идет ремонт аварийных подпорных стен. В ведомства рассказали, что в этом сезоне привели в порядок уже 10 объектов. Так, полностью восстановили стены на улицах 9 Мая, 12, Семафорной, 469, Охраны Труда, 22. Частично, то есть аварийные участки, отремонтировали на улицах Крайняя, 2А, Львовская, 66 и 40 лет Победы, 18. Гранитную облицовку – на Железнодорожников, 9-11, Тотмина, 6 и у памятника воинам-интернационалистам. И ограждение – на Лебедевой, 66.

Еще 5 подпорных стен находится в работе на разных стадиях завершения. И готовятся к ремонту 9 объектов.

Напомним, что после сильных осадков в Красноярске в начале августа в микрорайоне Солнечном обвалилась подпорная стена. Рухнула, подмяв по себя несколько автомобилей. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Прокуратура начала проверку по факту.