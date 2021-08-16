455 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 455 человек. За все время в регионе зафиксировано 98 402 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 510 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 84 519 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 26 человек. Общей сложности от болезни скончались 4 825 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 39 369 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 187 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 461. Проведено тестов на коронавирус всего 3 399 424, из них за последние сутки 4 617, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.