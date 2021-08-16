«Ростелеком» принял участие в празднике красноярского парка «Роев ручей»

«Ростелеком» поздравил парк флоры и фауны «Роев ручей» с днем рождения и вместе с жителями и гостями Красноярска принял участие в праздничных мероприятиях. За день, соблюдая ограничительные меры, локации на открытом воздухе посетили несколько тысяч человек.

Официальной датой открытия парка считается 15 августа 2000 года, но фактически его история началась раньше — с пятидесятых годов прошлого века. В то время это был живой уголок для защиты животных от браконьеров, созданный в туристско-экскурсионном районе красноярского заповедника «Столбы». Сейчас зоопарк насчитывает более 8 000 животных и является одним из символов Красноярска.

«Приятно поддерживать такие яркие и значимые для города события. В “Роевом ручье” всегда по-особенному комфортная и дружеская атмосфера, также и в день рождения парка было видно, как посетители искренне радовались и делились позитивом друг с другом. Со своей стороны, для всех гостей мы приготовили интересные предложения. На специально организованной площадке можно было проконсультироваться у нашего специалиста и подключить услуги “Ростелекома”, а семьи с детьми могли оформить льготную подписку на цифровой образовательный сервис “Лицей” — актуальное предложение перед началом нового учебного сезона», — рассказала заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом Наталья Баженова.

Выгодная акция на «Лицей» для семей с детьми стартовала в «Ростелекоме» в июле и действует до 31 августа 2021 года. Оформив в этот период подписку на одного ребенка, семья получает доступ к онлайн-сервису для второго ребенка в подарок, пользоваться им можно до конца этого года.

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