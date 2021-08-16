В Красноярске очень быстро передали в суд дело адвоката Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевом центре прокуратура утвердила обвинительное заключение и передает в суд Железнодорожного района дело адвоката, обвиняемого в крупном мошенничестве. К слову, взяли его с поличным 3 июня этого года, так что расследование заняло чуть больше 2 месяцев. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярске в пресс-службе ведомства, речь идет о попытке получить взятку в размере 3 миллионов рублей.

Следствие установило, что 42-летний обвиняемый решил заработать на своем подзащитном круглую сумму. Он сообщил ему, что может помочь получить минимальное наказание. Правда, за это нужно будет заплатить – 5 миллионов рублей. Ведь деньги, якобы, предназначались высшим должностным лицам в полиции. На самом же деле обвиняемый даже не собирался ничего предпринимать.

Тем не менее, его клиент (который, кстати, также подозревается в крупном мошенничестве) понял, что на самом деле для него это может принести дополнительные проблемы, поэтому сообщил о предложении своего защитника «куда следует». Сотрудники УФСБ по краю подготовили операцию и в момент передачи денег в сумме 3 миллионов от родных клиента адвокату, тот был задержан с поличным.