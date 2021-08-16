ВТБ в Красноярском крае и Хакасии в 1,5 раза увеличил выдачу кредитов населению до 25 млрд рублей

Такие данные приводит кредитная организация за 6 месяцев работы в 2021 году. Портфель кредитов населению за этот период увеличился до 95 млрд рублей. Кредиты наличными стали драйвером роста кредитования, жители края оформили 19 тысяч кредитов наличными на сумму более 13 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель потребительских кредитов увеличился на 17%, до 36,6 млрд рублей.

Выдачи ипотеки за полугодие приросли на четверть и достигли 11,3 млрд рублей. Ипотечный портфель банка в регионе с начала года вырос на 5% и составил 54 млрд рублей. С января по июнь на 45% вырос также объем выдач автокредитов, портфель в этом сегменте вырос на 8%.

Портфель привлеченных средств частных лиц ВТБ в регионе увеличился на 4%, до 64,7 млрд рублей. Объем инвестиционных продуктов в его составе вырос на 22% - до 20,2 млрд рублей.

По словам Натальи Табаринцевой, управляющего ВТБ в Красноярском крае, «сыграли свою роль отложенный ранее из-за пандемии спрос на кредиты наличными, а на жилищные кредиты - завершение ипотечной программы в ее прежнем формате. ВТБ продолжает цифровизацию услуг банка, что обеспечивает удобство и безопасность, а также повышает доступность продуктов для всех пользователей».

Напомним, что совокупный кредитный портфель корпоративных клиентов и населения ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия по итогам первого полугодия 2021 года вырос на 7 % и составил 123 млрд рублей.