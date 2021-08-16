Житель Хакасии протаранил чужую машину и вернулся, чтобы расправиться с водителем Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Хакасии может отправиться в колонию за телесные повреждения и за разбитый автомобиль. Ранее 34-летний мужчина не имел судимостей, что же заставило его на этот раз совершить правонарушение, или преступление – это сейчас выясняет полиция.

Все произошло в городе Черногорске. По предварительным данным 10 августа, около часу ночи, возле одного из магазинов поссорились двое мужчин. Один из них сел за руль своей машины и протаранил ВАЗ 2107, принадлежавший второму участнику конфликта. Этого ему, видимо, показалось мало. И он развернулся и затем наехал на него самого. 39-летний пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями. Врачи диагностировали ему рваную рану коленного сустава, ушибы и ссадины.

Предполагаемый виновник отказался проходить медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение. Однако установлено, что ранее он уже попадался сотрудникам дорожной полиции за пьяную езду. Сейчас его автомобиль на штрафстоянке, эксперты оценивают материальный ущерб, который он причинил потерпевшему. Что касается возбуждения уголовного дела, это будет понятно по результатам проверки.