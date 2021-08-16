В Туве устанавливают причины гибели 9-летнего мальчика Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве следователи устанавливают причины гибели 9-летнего мальчика. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следкома. Трагедия произошла на минувшей неделе, днем 12 августа, в полутора километрах от города Ак-Довурак.

По предварительной версии трое детей-девятилеток отправились в местечко Алды-метр, чтобы искупаться в пруду. При этом взрослых с ними не было. Во время купания один из мальчиков начал тонут, товарищи увидели это, попытались помочь ему, но у них ничего не получилось. Мальчики кинулись звать на помощь, рассказали прохожим. В это время ребенок утонул. Когда его извлекли из воды, следов телесных повреждений на теле не обнаружили.

- В настоящее время по факту гибели ребенка проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. Для установления причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали представитель тувинского СК.