Красноярский край готов оказать помощь Якутии в тушении лесных пожаров

Фото: Краевой лесопожарный центр

Красноярский край готов оказать соседней Якутии помощь в тушении лесных пожаров. Губернатор Александр Усс подтвердил это президенту Владимиру Путину во время видеосовещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. Соседнему региону в этом совещании было уделено особое внимание.

- Лесопожарная обстановка у нас остается стабильной. Главная предпосылка, чтобы не допустить разрастание пожара – это своевременное реагирование на него. Для этого на севере края у нас задействована большая группировка. В общей сложности в зоне контроля в Эвенкии сейчас находятся более 300 человек. В центральной части региона дислоцируется 31 наземная мобильная группа. В патрулировании задействовано 9 воздушных судов, в состоянии готовности находится группировка из 10 вертолётов. Учитывая, что наиболее рискованная пожароопасная ситуация пройдена, то по запросу из Якутии мы готовы часть наших лесопожарных подразделений при необходимости направить в соседний регион, - доложил Александр Усс.

Также губернатор края отметил, что в ряде населённых пунктов края во время задымления, связанного с лесными пожарами в сибирских регионах, на телефоны горячих линий поступило множество звонков граждан, желающих получить разъяснения о причинах этого явления. При этом изменений в динамике работы скорой помощи, связанной с задымлением, не выявлено.

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