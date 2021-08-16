Скандальное кафе «Кантри» в Красноярске будут проверять столичные эксперты Фото: Мария ЛЕНЦ

Эпопея со скандальным кафе «Кантри» на улице Ленина продолжается. Суды по нему идут с февраля 2019 года. Владелица настаивает на том, что она возвела здание с разрешения властей. Объясняет тем, что прежнее здание (к слову, с замысловатой архитектурой и высотой всего в 1 наземный этаж и плюс цоколь) ее не устраивало, поэтому она и решила возвести новое, теперь уже два наземных этажа, которое не только заступило «красную линию», но и закрыло собой окна позади стоящего здания.

Прокуратура добивается сноса, апеллируя к градостроительным нормам, которые были нарушены. В том числе противопожарные нормы, ведь коробка кафе закрыла проезд пожарным машинам. А уголовное дело, которое возбудила полиция с целью найти того самого чиновника, который якобы выдал это разрешение, все еще в стадии расследования.

На минувшей неделе прокурор Красноярского края Виктор Тютюник сообщил, что новая экспертиза по зданию «Кантри» по решению краевого суда будет проводиться московскими экспертами. Она должна определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания, а также необходимое пожарное расстояние между домами. Проводить экспертизу будут специалисты МЧС.