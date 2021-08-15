Красноярск получит 75 новых трамваев и троллейбусов

В Красноярске обновят часть общественного транспорта Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске часть общественного транспорта будет обновлена в рамках нацпроекта. Об этом заявил глава города Сергей Еремин на совещании с президентом РФ.

Сергей Васильевич рассказал, что в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Красноярск получит 75 новых троллейбусов (50) и трамваев (25). Также, для улучшения экологии в городе в этом году 20 малоэффективных котельных прекратят свою работу.

Напомним, что весной 2021 года Красноярск уже получил 24 новых троллейбуса. Часть из них были направлены на новый маршрут №6, который через Коммунальный мост соединяет левый и правый берега (от Железнодорожного вокзала до улицы Матросова). В дальнейшем этот маршрут планируют запустить до микрорайона Пашенный.

СПРАВКА

Федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» реализуется с 2018 года. Красноярску в 2021 году будет выделена субсидия в размере около 2,5 миллиардов рублей. Завершится нацпроект в 2024 году. До этого времени в городе планируют закрыть 60 котельных с низкими трубами.