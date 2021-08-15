В Красноярске сурикату, которого дважды бросали хозяева, нашли новый дом

Сури. Фото: ветклиника «Лимпопо»

Сурикат Сури, которую несколько раз бросали хозяева, обрела новый дом. Об этом рассказали в ветеринарной клинике «Лимпопо».

Сури. Фото: ветклиника «Лимпопо»

Малышку Сури нашли в подъезде многоэтажки еще зимой 2020 года. Животное было истощено, предыдущие хозяева выкинули ее как надоевшую игрушку. Ее засунули в коробку, перемотали скотчем и бросили в подъезде... Животное нашли соседи и привезли в клинику «Лимпопо». Там Сури восстановилась, а когда пришло время выписки, то люди, которые ее туда принесли, отказались забирать суриката к себе.

Сейчас Сури в надеждых и заботливых руках. Суриката забрала к себе сотрудница клиники «Лимпопо» Анастасия, у которой уже живет одна из бывших отказных пациенток - крыска Снежа. Как рассказывают в ветклинике, Снежа приняла Сури, теперь им вдвоем будет нескучно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Бросили как игрушку»: в Красноярске спасли суриката, от которого дважды отказались хозяева

В Красноярске ветеринары спасли суриката, от которого дважды отказались хозяева. Трогательную историю рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в клинике «Лимпопо». (Подробнее)