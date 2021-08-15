В Красноярске третью неделю разыскивают ушедшего из детдома подростка

Руслан Гирьков

В Красноярске ищут 16-летнего Руслана Гирькова, ушедшего 28 июля из Красноярского детского дома №1. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Волонтеры говорят, что 16-летний Руслан уже неоднократно покидал детский дом. Поиски мальчика идут уже третью неделю, и пока безрезультатно. Всех, кто видел подростка, просят обратиться по указанным номерам (см. Конкретно).

Приметы мальчика: выглядит на 15 лет, худощавого телосложения, рост 163 сантиметра, волосы русые, глаза светло-серые. Был одет в темно-синюю олимпийку с капюшоном, темно-синие штаны и темно-коричневые сандали.

КОНКРЕТНО

Если вы его видели или знаете, где находится Руслан Гирьков, просьба сообщить о местонахождении мальчика по телефонам:

8 (391) 249-03-48 - Полиция (отдел №3)

8-950-996-6066 - Волонтеры (телефон работает круглосуточно)