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Здоровье15 августа 2021 11:22

454 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Стопкоронавирус опубликовал статистику за 15 августа 2021 года
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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454 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

454 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 454 человек. За все время в регионе зафиксировано 97 947 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 525 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 84 009 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 22 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 799 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 39 643 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 223 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3537. Проведено тестов на коронавирус всего 3 394 807, из них за последние сутки 9 458, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Роспотребнадзор Красноярского края

Роспотребнадзор Красноярского края