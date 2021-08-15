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Происшествия15 августа 2021 10:04

В жутком ДТП в Красноярском крае погибли два человека

Пострадали еще трое
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Как сообщает пресс-служба МВД по краю, страшная авария произошла в Шарыповском округе. Вечером 14 августа 27-летний водитель «Опель Астра» ехал со стороны базы отдыха «Лето» у озера Большое в сторону села Парная. По ходу движения он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Daewoo». Трагедии избежать не удалось.

В аварии погибли 41-летний водитель и 42-летний пассажир Daewoo, а также пострадал еще один пассажир этой машины и два пассажира Опеля.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.