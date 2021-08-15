В понедельник в Красноярске потеплеет и выглянет солнце Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая неделя начнется для красноярцев с небольшого потепления. Синоптики дали прогноз, какой будет погода в Красноярске на 16 августа.

По прогнозу портала GISMETEO, в понедельник 16 августа днем в Красноярске воздух прогреется до +23 градусов. Пройдет небольшой дождь, но в целом погода ожидается малооблачной. Сильного ветра синоптики также не ждут, но временами возможны отдельные порывы до 8 метров в секунду. Ночь же обещает быть холодной – до +12 градусов. Атмосферное давление – 745-746 мм рт.ст.

По данным Гидрометцентра, новая рабочая неделя начнется с +22 градусов днем. Будет облачно и пасмурно, но дождей и других осадков не ожидается. Сильного ветра не будет. Максимальные порывы – до 4 метров в секунду. Ночью похолодает до +12 градусов. Будет сухо, но пасмурно и облачно. Атмосферное давление – 738 мм рт.ст.