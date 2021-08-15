Красноярские полицейские раскрыли интернет-аферистку из Ульяновской области Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба МВД по краю, в январе 2021 года в полицию обратилась жительница Шарыпова. Женщина рассказала, что осенью дважды заказывала в соцсетях товары для дома и сада: различную мебель, кресло-качалку, надувной матрац. Однако ни одну покупку женщина не получила, хотя отправляла деньги по реквизитам продавца. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Вскоре полицейские выяснили, что к мошенничеству причастна 35-летняя жительница Димитровграда Ульяновской области. Она рассказала, что в соцсетях создала группу, чтобы выступать в качестве посредника при покупке товаров за проценты. Однако решила, что передавать деньги продавцам не будет, а заберет себе. В общей сложности от ее действий пострадали 15 человек по всей России.

- Следователями Мо МВД России «Шарыповский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание на срок до 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.