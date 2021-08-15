Под Красноярском мужчина избил водителя в припаркованном автомобиле Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент произошел в Железногорске на Ленинградском проспекте. Видео выложил паблик «ЧП Железногорск». На кадрах неадекватный мужчин, избивает водителя руками и ногами в салоне автомобиля, его пытается остановить прохожий, но безуспешно. Очевидцы сообщают, что оба водителя не поделили дорогу, что вызвало ярость у железногорца.

Затем мужчина зашел с другой стороны и помочился на автомобиль, а затем плюнул в него, после чего сел в свою машину и уехал.

О происшествии узнали полицейские. Оба участника конфликта уже установлены:

- В ходе выяснения обстоятельств происшествия стражи порядка установили личности его участников и очевидцев происшествия. В настоящее время собранный материал проверки передан в службу участковых уполномоченных полиции, один из участников конфликта направлен на медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причиненных ему телесных повреждений. По окончании проведенной проверки будет принято законное процессуальное решение, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.