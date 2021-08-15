В ДТП с микроавтобусом под Красноярском пострадали 7 человек

Фото: МВД по Красноярскому краю

Авария произошла днем 14 августа на 40 километре трассы Р-257. Как сообщают в МВД по краю, 36 летний водитель микроавтобуса Honda Stepwagon двигался в сторону Красноярска, но не справился с управлением и съехал с дороги. В итоге автомобиль врезался в дерево. Без пострадавших не обошлось:

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал сам водитель, а также 6 его пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних – мальчик 2007 г.р. и девочка 2014 г.р., - сообщают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах жесткой аварии.