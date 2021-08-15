В районе массовой гибели оленей на севере Красноярского края ввели режим ЧС Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что 3 августа 2021 года в районе Хатанги у одноименной реки местные жители обнаружили 56 трупов северных оленей, два из которых были с огнестрельными ранениями.

В пресс-службе Таймырского Долгано-Ненецкого района сообщают, что трупы животных обнаружены вдоль береговой лени реки, а большую часть падших животных составляет молодняк:

- Остальную основную массу составляют телята дикого северного оленя, которые предположительно в ходе сезонной миграции при переправе через реку ослабли и захлебнулись, далее их прибило к берегу, на тушах отсутствуют какие-либо повреждения, - передают в пресс-службе района.

Была созвана комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, которая решила ввести в районе массовой гибели оленей режим ЧС муниципального масштаба с 14 августа.

В обстоятельствах гибели северных оленей предстоит разобраться экспертам. Кроме того, полицейские завели уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба»:

- О проводимых работах до устранения сложившейся ситуации будет обеспечен непрерывный сбор и передача информации в районную комиссию, - подытожили в пресс-службе района.