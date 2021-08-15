В Красноярске с балкона 11-го этажа выпала женщина

Фото: vk.com/kras_sunny

Трагический инцидент произошел в микрорайоне Солнечный – на окраине Красноярска 14 августа. Женщина выпала с балкона 11-го этажа на улице Ольховая. Она скончалась на месте.

Как сообщают очевидцы происшествия, женщина каким-то образом повисла на перилах балкона. Она пыталась забраться обратно, но перила были влажными из-за дождя. Местные жители предполагают, что она могла поскользнуться во время уборки.

Напомним, что на прошлой неделе в Красноярске при похожих обстоятельствах погибла девушка в микрорайоне «Южный Берег».