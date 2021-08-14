451 человек заразился коронавирусом за сутки в Красноярском крае

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Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 451 человека. За все время в регионе зафиксировано 97 493 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 501 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 83 484 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 20 человек. Общей сложности от болезни скончались 4 777 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 39 957 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 157 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 398. Проведено тестов на коронавирус всего 3 385 349, из них за последние сутки 10 052, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.