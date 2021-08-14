В Красноярске временно изменится схема движения маршрута №99

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске временно изменится схема маршрутного автобуса №99. Как сообщают в мэрии, это связано со строительством пешеходного моста через улицу Карла Маркса.

В направлении центра города автобусы будут проезжать по улицам Белинского – Ленина и далее по своей схеме движения. Из маршрута исключаются остановочные пункты «Филармония (по требованию)» и «улица Каратанова».

Когда ремонтные работы закончатся, то движение автобусов маршрута № 99 вернется к прежней схеме.

Напомним, что В Красноярске началось строительство пешеходного моста через улицу Карла Маркса в районе краевой филармонии. Ввести пешеходный мост в эксплуатацию запланировано к концу 2021 года. Во время строительства, движение автобусов и троллейбусов не изменится и будет проходить по существующим схемам. Движение общественного транспорта при полном перекрытии осуществляться не будет, так как работы будут проходить в ночное время.