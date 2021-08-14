В Красноярском крае заведено уголовное дело на малолетнего пьяного водителя самодельного мопеда без прав

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В Красноярском крае завели уголовное дело на 17-летнего водителя мопеда, из-за которого пострадал 15-летний подросток. Как сообщают в МВД, парень совершил ДТП, после которого оба подростка были госпитализированы.

Все произошло еще в Манском районе накануне ночью. Два парня катались на мопеде, без шлемов и защитной экипировки. 17-летний водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием транспортного средства на проезжей части. Подросток вместе с 15-летним пассажиром упали, получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Оказалось, что водитель мопеда был пьян и не имел права управлять транспортным средством. В его отношении завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». В ходе расследования выяснилось, что мопед был собран из подростками самостоятельно, из разных запчастей.

Кроме этого, в отношении подростка составлен ряд административных материалов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составит 36 тысяч рублей. Дополнительно сотрудниками Госавтоинспекции подготовлен рапорт о привлечении родителей подростков к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.