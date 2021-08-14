В Красноярском крае полицейский помог выбраться из воды тонущему ребенку

Трифонов Борис Фото: МВД

В Красноярском крае сотрудник полиции помог 9-летнему тонущему мальчишке выбраться из воды. Борис Трифонов ехал по мосту, пересекающему реку Чулым в Большом Улуе, когда заметил ребенка в воде. Как сообщают в МВД, полицейский остановил машину и немедленно кинулся школьнику на помощь.

Старший сержант полиции сначала услышал крики о помощи, а затем увидел ребенка в 50 метрах от берега. Борис Трифонов остановил машину, выбежал из неё и бросился в воду за мальчишкой. Как оказалось, мальчик все же смог подплыть чуть ближе к берегу и уже встал на ноги. Сотрудник полиции помог ребенку выбраться из воды.

Когда оба вылезли из воды, то правоохранитель убедился, что школьник жив, цел и ему больше не угрожает опасность. Затем он отвез ребенка домой и продолжил нести службу дальше.