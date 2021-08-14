Житель Красноярска разобрал кирпичную кладку стены, чтобы похитить строительные инструменты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска, чтобы украсть инструменты, разобрал кирпичную кладку в техническое помещение в подвале. Мужчина похитил оттуда точильный станок, 2 перфоратора, шуруповерт и безмен общей стоимостью 27 тысяч рублей, после чего скрылся. Как сообщают в МВД, теперь ему грозит уголовный срок.

Пропажу заметил слесарь управляющий компании. Вечером он как обычно положил все инструменты в служебное помещение в подвале, а утром, когда пришел на работу, увидел дырку в стене и полное отсутствие рабочих принадлежностей.

Полицейские довольно скоро обнаружили подозреваемого – им оказался 29-летний мужчина, ранее неоднократно судимый и проживающий в соседнем доме. Все похищенное он сдал в ломбард и получил там 4 000 рублей. В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Расследование завершено, материалы направлены в суд.