В Красноярке на выходных будут проверять водителей на трезвость

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В Красноярске 14 и 15 августа сотрудники ГИБДД будут выявлять пьяных водителей. Рейды пройдут в нескольких районах города. Как отмечают в госавтоинспекции, никакие оправдания нетрезвых автолюбителей не помогут им избежать наказания.

- Мероприятие будет организовано в нескольких районах, а также на выездах из города. Проверка проходящего транспорта сотрудниками ДПС производится максимально быстро, а при наличии признаков опьянения автомобилисту предлагают пройти освидетельствование на месте с помощью алкотестера. За отказ от прохождения процедуры предусмотрена та же ответственность, что и за положительный результат теста – штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. Если нарушитель сел за руль нетрезвым повторно, наступает уже уголовная ответственность, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в ГИБДД.

Отметим, что в 2021 году на территории Красноярска задержано уже более 3 тысяч нетрезвых водителей, из которых более 400 сели за руль пьяными повторно.

О нетрезвых водителях могут сообщить и сами жители краевой столицы. Для оперативного реагирования на сообщения о нетрезвых водителях была создана специальная «Синяя линия» (263-10-19). Автоинспекторы напоминают, что совершив своевременный звонок может предотвратить трагедию.