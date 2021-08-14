В Красноярске снесли сразу 3 павильона, торгующих алкоголем

Фото: администрация Красноярска

В краевой столице продолжается борьба с незаконной продажей алкоголя. Специалисты сносят павильоны, где без соответствующих документов и разрушений продавались спиртные напитки. Как сообщают в мэрии, недавно были демонтированы три объекта по улице Шевченко, 86, Шевченко, 44 и улице Львовская, 35.

Все нарушения были выявлены в ходе регулярных рейдов, которые проводит администрация района. С владельцами павильонов, допустившими нарушения в сфере оборота алкогольной продукции, департамент градостроительства расторг договоры на размещение временных сооружений, после чего они были по требованию администрации района демонтированы собственниками.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, с начала года проведено около 50 рейдов и снесен 21 павильон, где незаконно продавали алкоголь.

Предпринимателю предоставляется возможность демонтировать павильон самостоятельно. Если он этого не делает, объект демонтирует подрядчик. После демонтажа павильоны хранятся на специализированной стоянке до момента восполнения затрат на снос предпринимателем.